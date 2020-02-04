Р. Ротенберг: Россия готовится побеждать в каждой игре. И мы видим, что это получается
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился ожиданиями от выступления сборной России в экспериментальном составе на третьем этапе Евротура.
«Мы сейчас делаем всё возможное для того, чтобы наш хоккей двигался вперёд. Мы являемся единственной страной в истории хоккея, которая является чемпионом Олимпиады на взрослом и юношеском уровне. Мы всегда говорим, что готовимся побеждать в каждой игре. И мы видим, что это получается. Задачи у сборной России не меняются», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Юношеская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр 2020 года, обыграв в финале команду США со счётом 4:0. Взрослая сборная победила в Пхёнчхане два года назад.
Р. Ротенберг — о победе на юношеской Олимпиаде: это и есть «Красная машина» — новая сборка
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