Р. Ротенберг: Россия готовится побеждать в каждой игре. И мы видим, что это получается

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился ожиданиями от выступления сборной России в экспериментальном составе на третьем этапе Евротура.

«Мы сейчас делаем всё возможное для того, чтобы наш хоккей двигался вперёд. Мы являемся единственной страной в истории хоккея, которая является чемпионом Олимпиады на взрослом и юношеском уровне. Мы всегда говорим, что готовимся побеждать в каждой игре. И мы видим, что это получается. Задачи у сборной России не меняются», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Юношеская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр 2020 года, обыграв в финале команду США со счётом 4:0. Взрослая сборная победила в Пхёнчхане два года назад.