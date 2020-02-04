Морозов: надеюсь, наше звено оставят нетронутым, у нас хорошая сыгранность

Нападающий СКА Иван Морозов прокомментировал вызов в сборную России на этап Евротура.



«Ожидалось ли, что наше молодёжное звено поедет в сборную? Я предполагал, что такое может быть. Всегда приятно приезжать в сборную, тем более за национальную — это первый раз. Будем стараться показать, на что способны.



В СКА большинство центров — финны? Всё нормально, у нас все хорошо общаются, все работают сообща. Я рад приглашению Брагина в главную команду и в СКА. Он нам как второй отец. Он нас два года вёл, всегда подсказывает, если что-то не так.



Что такое играть во взрослый в хоккей среди сборных? Пока не понимаю ничего. Но надеюсь, что скоро пойму. Думаю, что в сборных уровень повыше даже на Евротуре, потому что приезжают лучшие хоккеисты. Посмотрим, как будет. Как будет играть наша тройка? Не знаю, это ещё не обсуждалось. Нас могут вместе поставить, потому что мы и в молодёжке, и в клубе вместе играем. У нас сыгранность хорошая. Соперников мы не боимся, надо выходить и играть в свой хоккей», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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