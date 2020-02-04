Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Курри: у Овечкина безграничное желание играть в хоккей, он настоящий фанат своей работы

Курри: у Овечкина безграничное желание играть в хоккей, он настоящий фанат своей работы
Хоккей / НХЛ 0

Президент «Йокерита» Яри Курри поделился мнением о шансах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. У канадца 894 гола, у россиянина на текущий момент — 695 (восьмой результат в истории лиги).

Статистика Александра Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ-2019/2020

«Ови — мощный, здоровый, всё время тренируется с максимальной отдачей. У Александра безграничное желание играть в хоккей. Он настоящий фанат своей работы, всегда серьёзно относился к ней — и в юности, и в зрелом возрасте. Это редкий случай сочетания таланта и профессионализма, который дает шанс стать лучшим снайпером в истории лиги», — приводят слова Курри «Известия».

Яшин: нет гарантий, что Овечкин продолжит забивать среднее количество голов за сезон
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020