Курри: у Овечкина безграничное желание играть в хоккей, он настоящий фанат своей работы

Президент «Йокерита» Яри Курри поделился мнением о шансах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. У канадца 894 гола, у россиянина на текущий момент — 695 (восьмой результат в истории лиги).

Статистика Александра Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ-2019/2020

«Ови — мощный, здоровый, всё время тренируется с максимальной отдачей. У Александра безграничное желание играть в хоккей. Он настоящий фанат своей работы, всегда серьёзно относился к ней — и в юности, и в зрелом возрасте. Это редкий случай сочетания таланта и профессионализма, который дает шанс стать лучшим снайпером в истории лиги», — приводят слова Курри «Известия».