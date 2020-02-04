Курри: у Овечкина безграничное желание играть в хоккей, он настоящий фанат своей работы
Президент «Йокерита» Яри Курри поделился мнением о шансах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. У канадца 894 гола, у россиянина на текущий момент — 695 (восьмой результат в истории лиги).
Статистика Александра Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ-2019/2020
«Ови — мощный, здоровый, всё время тренируется с максимальной отдачей. У Александра безграничное желание играть в хоккей. Он настоящий фанат своей работы, всегда серьёзно относился к ней — и в юности, и в зрелом возрасте. Это редкий случай сочетания таланта и профессионализма, который дает шанс стать лучшим снайпером в истории лиги», — приводят слова Курри «Известия».
Яшин: нет гарантий, что Овечкин продолжит забивать среднее количество голов за сезон
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