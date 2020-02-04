Ковальчук: у «Монреаля» светлое будущее, я готов стать наставником для молодых

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук, которого могут обменять перед дедлайном, высоко оценил перспективы команды и выразил желание остаться в канадском клубе.
«Мне хотелось остаться в НХЛ и не заканчивать карьеру так, как она закончилась в «Лос-Анджелесе». У меня много энергии, я чувствую себя хорошо. Поэтому я решил остаться. Надеюсь, я помогу команде. У «Монреаля» отличная команда. Травмы — это часть бизнеса, но, когда все вернутся в строй, это будет отличная команда. Я верю в эту группу хоккеистов, у них светлое будущее.
Роль наставника для молодых? Если усердно тренируешься и готовишь своё тело, то я готов это сделать. Я знаю, что лига сейчас стала быстрее. Но наличие опытных игроков поможет молодым развиваться», — приводит слова Ковальчука CBC.
- 4 февраля 2020
-
15:39
-
15:37
-
15:35
-
15:26
-
15:20
-
15:03
-
15:02
-
14:59
-
14:54
-
14:48
-
14:44
-
14:40
-
14:26
-
14:26
-
14:19
-
14:05
-
13:50
-
13:41
-
13:20
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
12:48
-
12:25
-
12:13
-
12:08
-
12:00
-
11:52
-
11:45
-
11:42
-
11:33
-
11:06
-
11:04
-
10:45
-
10:30