Ковальчук: у «Монреаля» светлое будущее, я готов стать наставником для молодых

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук, которого могут обменять перед дедлайном, высоко оценил перспективы команды и выразил желание остаться в канадском клубе.



«Мне хотелось остаться в НХЛ и не заканчивать карьеру так, как она закончилась в «Лос-Анджелесе». У меня много энергии, я чувствую себя хорошо. Поэтому я решил остаться. Надеюсь, я помогу команде. У «Монреаля» отличная команда. Травмы — это часть бизнеса, но, когда все вернутся в строй, это будет отличная команда. Я верю в эту группу хоккеистов, у них светлое будущее.



Роль наставника для молодых? Если усердно тренируешься и готовишь своё тело, то я готов это сделать. Я знаю, что лига сейчас стала быстрее. Но наличие опытных игроков поможет молодым развиваться», — приводит слова Ковальчука CBC.

Лебрюн считает, что «Монреаль» может отказаться от обмена Ковальчука