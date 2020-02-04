Фомичёв – о «Магнитке»: с «Авангардом» работали на результат, Воробьёв скорректировал игру

Известный в прошлом вратарь, бронзовый призёр чемпионата России—2007 Александр Фомичёв прокомментировал победу магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1 ОТ).

«Магнитогорцам нужны были очки. Уральцы находятся в восьмёрке, но не железно. Снизу подпирает «Адмирал», подтягивается «Амур». Помимо того, чтобы набирать очки, нужно постепенно готовиться к плей-офф. Команде Ильи Воробьёва необходимо корректировать свою игру, и тренер это сделал. «Авангард» — отличный соперник, команда, которая сейчас находится на ходу. Обыграть Омск не так просто.

Уральцы действовали в более сдержанной манере, терпеливо. Искали свои моменты и сумели их реализовать за счёт того, что Антипин подключался к атаке и сыграл так, как от него ждут. Именно Виктор сумел сравнять счёт в этой встрече. А в овертайме «Металлург» ждал ошибки «Авангарда» и дождался — Кулёмин реализовал свой момент. В целом в исполнении «Магнитки» получилась хорошая и сдержанная игра. Команда явно работала на результат», — сказал Фомичёв «Чемпионату».