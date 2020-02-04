Вдова Мнацяна: Самвел прошёл 38 сеансов химиотерапии и 27 облучений. От судьбы не уйти

Евгения, вдова умершего от онкологического заболевания Самвела Мнацяна, рассказала, как развилась болезнь игрока.



«Всё началось в июле, он прилетал к нам на выходной. Первые симптомы — потягивал спину, мол, спина болит. Его отправили на МРТ, сказали, что нужно обследование. Я стояла в супермаркете, он мне позвонил и сказал: «У меня рак».



Почему именно с Самвелом? Я верю в судьбу. Считаю, что это судьба и от неё не уйти. Проще думать, что это судьба. Он прошёл 38 сеансов химиотерапии, 27 облучений. Первая линия химиотерапии работала 10 месяцев, потом в мае самочувствие ухудшилось. Знаю, как проходит эта жизнь от химии до химии, от анализов до анализов. Живёшь завтрашним днём, а сегодня его нет. Нужно искать счастье в сегодняшнем дне. Сегодня он рядом, нужно жить сегодня, не нужно ждать», — рассказала Евгения в программе на «Матч ТВ».

«Настоящий мужик с доброй душой». Ушёл из жизни Самвел Мнацян Ему было всего 29 лет, ещё весной 2018-го он играл в хоккей.