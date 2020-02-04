Брагин в тренерском штабе, Ротенберг с Третьяком и сбор «Красной машины». Яркие фото

Сегодня, 4 февраля, в УТЦ «Новогорск» прошёл день открытых дверей национальной команды России по хоккею, которая собралась для подготовки к участию в Шведских играх в рамках Евротура. Так как накануне прошёл игровой день в КХЛ, тренировки на льду не было. Тренерский штаб и хоккеисты сразу пообщались с журналистами.



Сразу после общения с журналистами национальная команда и вся российская делегация России отправились в аэропорт Шереметьево, откуда вылетели в Хельсинки. В столице Финляндии россияне в четверг, 6 февраля, сыграют вынесенный матч со сборной Суоми. Далее команда переберётся в Стокгольм, где померится силами с чехами и шведами.

Лучшие кадры со дня открытых дверей — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.