Н. Квартальнов — о лечении от рака: огромное спасибо отцу, он меня вытащил
Хоккейный агент Никита Квартальнов рассказал, как проходил лечение от онкологического заболевания. Во времена игровой карьеры Квартальнов вылечился от саркомы, из-за болезни лишившись двух пальцев на правой руке.
«Самый сложный момент? Операция. Мозг думает, что всё нормально. Потом мне показали руку, я был в лёгком шоке. Я подумал, что с хоккеем закончу. Организм спортивный, начал заниматься. Спасибо огромное отцу моему. Это он меня вытащил, он дал мне надежду», — рассказал Квартальнов в передаче на «Матч ТВ».
Квартальнов набрал 11 (7+4) очков в 131 матче Континентальной хоккейной лиги, выступая за новосибирскую «Сибирь», нижнекамский «Нефтехимик» и ЦСКА. В сезоне-2017/2018 форвард играл в Высшей хоккейной лиге за «Химик».
Сын Квартальнова ушёл из хоккея. Он победил рак
И поддержал Самвела Мнацяна.
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