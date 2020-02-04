Н. Квартальнов — о лечении от рака: огромное спасибо отцу, он меня вытащил

Хоккейный агент Никита Квартальнов рассказал, как проходил лечение от онкологического заболевания. Во времена игровой карьеры Квартальнов вылечился от саркомы, из-за болезни лишившись двух пальцев на правой руке.



«Самый сложный момент? Операция. Мозг думает, что всё нормально. Потом мне показали руку, я был в лёгком шоке. Я подумал, что с хоккеем закончу. Организм спортивный, начал заниматься. Спасибо огромное отцу моему. Это он меня вытащил, он дал мне надежду», — рассказал Квартальнов в передаче на «Матч ТВ».



Квартальнов набрал 11 (7+4) очков в 131 матче Континентальной хоккейной лиги, выступая за новосибирскую «Сибирь», нижнекамский «Нефтехимик» и ЦСКА. В сезоне-2017/2018 форвард играл в Высшей хоккейной лиге за «Химик».

Сын Квартальнова ушёл из хоккея. Он победил рак И поддержал Самвела Мнацяна.