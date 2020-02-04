Овечкин мощным щелчком нанёс повреждение Самсонову на тренировке

На тренировке клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» голкипер Илья Самсонов получил травму.



Как сообщает североамериканский журналист Том Гуллитти в «Твиттере», Самсонов получил повреждение после мощного щелчка нападающего Александра Овечкина на утренней тренировке. Шайба попала голкиперу в шлем. Сам Овечкин назвал ситуацию несчастным случаем.



Вратарь отправился в больницу для дополнительного обследования. Как рассказал тренерский штаб, следующий матч в основном составе должен начать Брэйден Холтби.



Ранее Самсонов стал третьим голкипером-новичком в истории НХЛ, которому удалось выиграть 11 игр подряд. По этому показателю он сравнялся с Джорджем Хэйнсвортом, на счету которого 11 побед кряду в сезоне-1926/1927.



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