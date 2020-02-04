Игроки НХЛ чаще всего блокируют обмены в «Виннипег» и «Оттаву»
Североамериканское издание The Athletic провело анонимный опрос среди агентов игроков Национальной хоккейной лиги относительно того, за какие клубы хоккеисты не стремятся играть. Вопрос заключался в том, в какие команды лиги игроки блокируют обмен чаще всего. Больше всех голосов получили канадские клубы «Виннипег Джетс» и «Оттава Сенаторз».
«Виннипег Джетс» – 12 голосов
«Оттава Сенаторз» – 11
«Эдмонтон Ойлерз» – 7
«Баффало Сэйбрз» – 4
«Коламбус Блю Джекетс» – 2
«Монреаль Канадиенс» – 2
«Каролина Харрикейнз» – 1
«Миннесота Уайлд» – 1
«Нью-Джерси Дэвилз» – 1
«Нью-Йорк Рейнджерс» – 1
«Сан-Хосе Шаркс» – 1
«Торонто Мэйпл Лифс» – 1
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
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