Шестёркин сыграет в основном составе «Рейнджерс» в матче с «Торонто»
Голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин сыграет в основном составе своей команды во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс», информирует официальный сайт «рейнджеров».
В нынешнем сезоне 24-летний Шестёркин провёл четыре матча в качестве основного голкипера «Рейнджерс», пропуская 2,51 шайбы за матч и отражая 92,7% бросков. Российский голкипер выиграл первые два матча, благодаря чему вошёл в историю «синерубашечников».
Шестёркин проводит первый сезон в США. На протяжении пяти сезонов Игорь выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА. В сезоне-2018/2019 установил личный рекорд, отразив 94,39% бросков с коэффициентом надёжности 1,29.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Да какой я основной? Хрен с горы». Шестёркин – новый герой «Рейнджерс»
Российский вратарь влюбляет в себя великий «Мэдисон Сквер Гарден». Наш корреспондент встретился с ним после его второго матча в НХЛ.
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