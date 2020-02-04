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Следующий матч станет для Орлова 400-м подряд в НХЛ, его серия входит в топ-5

Следующий матч станет для Орлова 400-м подряд в НХЛ, его серия входит в топ-5
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов примет участие в следующем матче своей команды, сообщает официальный сайт «столичных». Таким образом, российский хоккеист проведёт свой 400-й подряд матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Серия матчей Орлова без замен является пятой по длительности среди действующих.

В текущем регулярном чемпионате Орлов принял участие в 53 встречах, записав на свой счёт 23 (3+20) очка при показателе полезности "+8" и 28 минутах штрафного времени. В среднем россиянин проводит на площадке 22 минуты за матч.

28-летний Орлов в 2017 году подписал новый контракт с «Вашингтоном» на шесть лет. В 2018 году защитник помог команде выиграть первый Кубок Стэнли в её истории.

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