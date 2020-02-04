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«Фрёлунда» в четвёртый раз выиграла хоккейную Лигу чемпионов

«Фрёлунда» в четвёртый раз выиграла хоккейную Лигу чемпионов
Хоккей / Прочие 0

Шведская «Фрёлунда» победила чешский «Градец-Кралове» со счётом 3:1 в финале хоккейной Лиги чемпионов. Таким образом, клуб из Швеции выиграл Лигу чемпионов в четвёртый раз в своей истории, ранее завоевав трофей в 2016, 2017 и 2019 годах. Один раз «Фрёлунда» в финале проиграла.

Хоккейная Лига чемпионов проводится с 2014 года. В каждом финале играл как минимум один шведский клуб. Команды из Континентальной хоккейной лиги участия в турнире не принимают.

В турнире играют клубы из высших хоккейных лиг шести европейских стран: команды из Австрии, Германии, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции участвуют на правах представителей шести лиг-основателей. Команды из остальных лиг получают «уайлд-кард».

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