Тэллон: Бобровский поначалу пытался сделать слишком много, хотел оправдать контракт

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон поделился мнением об игре Сергея Бобровского и травмированного Александра Баркова.
«Сейчас Бобровский играет более расслабленно. Наверное, поначалу он пытался сделать слишком много, хотел оправдать сделку. Ещё он был чуть более агрессивен, чем надо. Сейчас он более спокоен. В этом я вижу разницу.
Конечно нам будет не хватать Баркова. Будем надеяться, что он вернётся в скором времени. Выглядит он нормально. Это игрок, который может не только забивать, но и выключать соперников из игры. Для нас важно его присутствие в составе, чтобы мы имели больше разнообразия при сопоставлении звеньев. Когда играешь против команды вроде «Торонто», в которой играют два ведущих центральных нападающих Остон Мэттьюс и Джон Таварес, присутствие в составе Баркова служит большим подспорьем», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
- 4 февраля 2020
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