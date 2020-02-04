Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тэллон: Бобровский поначалу пытался сделать слишком много, хотел оправдать контракт

Тэллон: Бобровский поначалу пытался сделать слишком много, хотел оправдать контракт
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон поделился мнением об игре Сергея Бобровского и травмированного Александра Баркова.

«Сейчас Бобровский играет более расслабленно. Наверное, поначалу он пытался сделать слишком много, хотел оправдать сделку. Ещё он был чуть более агрессивен, чем надо. Сейчас он более спокоен. В этом я вижу разницу.

Конечно нам будет не хватать Баркова. Будем надеяться, что он вернётся в скором времени. Выглядит он нормально. Это игрок, который может не только забивать, но и выключать соперников из игры. Для нас важно его присутствие в составе, чтобы мы имели больше разнообразия при сопоставлении звеньев. Когда играешь против команды вроде «Торонто», в которой играют два ведущих центральных нападающих Остон Мэттьюс и Джон Таварес, присутствие в составе Баркова служит большим подспорьем», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

В России неожиданно лучшая школа вратарей. Наши парни скоро заполонят НХЛ
Бобровский, Варламов и Василевский теперь не одиноки. Разбираемся, как Россия начала штамповать качественных вратарей.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020