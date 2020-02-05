Гурьянов забил гол в ворота Варламова, набрав 20-е очко в сезоне НХЛ. Видео

В Нью-Йорке на стадионе «Барклейс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче равный — 1:1. На гол форварда «Айлендерс» Энтони Бовиллье «Даллас» ответил шайбой российского нападающего Дениса Гурьянова, который поразил ворота российского голкипера Семёна Варламова.

Видео с голом Гурьянова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Денис Гурьянов забил 14-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на его счету 20 (14+6) очков, которые он набрал в 48 играх сезона.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Гурьянов провёл 70 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.