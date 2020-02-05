Две шайбы Овечкина вывели «Вашингтон» вперёд в матче с «Лос-Анджелесом»

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелес Кингз». На момент написания новости идёт третий период.

В третьем периоде дважды отличился капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, сначала сравняв счёт, а затем выведя «Вашингтон» вперёд. На 14-й минуте Овечкин отличился с передачи Ти Джея Оши, на 16-й — благодаря ассисту Джона Карлссона. Эти голы стали 38-м и 39-м для Александра в текущем розыгрыше НХЛ. Также на его счету 17 ассистов и 54 очка.