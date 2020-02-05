Хет-трик Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Лос-Анджелесом»

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уна-арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды из столицы США.

Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. В ситуации с первым голом Овечкину ассистировал Ти Джей Оши, автор второй голевой передачи — Джон Карлсон. Ещё одну шайбу, также с передачи Карлсона, Овечкин забросил в пустые ворота: этот гол стал для россиянина сороковым в текущем розыгрыше НХЛ. Два других российских игрока «столичных», Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, результативными действиями не отметились.

«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» расположился на последнем, 15-м месте на Западе.