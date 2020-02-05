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Хет-трик Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Лос-Анджелесом»

Хет-трик Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Лос-Анджелесом»
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уна-арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды из столицы США.

Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. В ситуации с первым голом Овечкину ассистировал Ти Джей Оши, автор второй голевой передачи — Джон Карлсон. Ещё одну шайбу, также с передачи Карлсона, Овечкин забросил в пустые ворота: этот гол стал для россиянина сороковым в текущем розыгрыше НХЛ. Два других российских игрока «столичных», Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, результативными действиями не отметились.

«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» расположился на последнем, 15-м месте на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Картер (Тоффоли, Рой) – 15:03' (5x5)   1:1 Карлсон (Бекстрём, Хагелин) – 27:25' (5x5)   1:2 Картер (Даути) – 51:33' (5x5)   2:2 Овечкин (Оши) – 53:50' (5x5)   3:2 Овечкин (Карлсон) – 55:00' (5x5)   4:2 Овечкин (Карлсон) – 58:14' (en)
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