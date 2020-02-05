Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Тампа» обыграла «Вегас», у Кучерова — два ассиста

«Тампа» обыграла «Вегас», у Кучерова — два ассиста
Хоккей / НХЛ 0

В Тампе (Флорида, США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Тампы».

Российский нападающий Никита Кучеров отдал две голевые передачи в этом матче. При первом голе он ассистировал Брейдену Пойнту, при третьем — Стивену Стэмкосу. Эти ассисты стали для 26-летнего Кучерова 38-м и 39-м в текущем розыгрыше НХЛ. Другой россиянин, Михаил Сергачёв, результативными действиями не отметился.

Эта победа стала для «Тампы» уже четвёртой подряд. «Вегас» потерпел поражение после двух побед. «Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Вегас» — седьмой на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Пойнт (Кучеров, Чернак) – 10:57' (5x5)   1:1 Каррье (Макнэбб, Икин) – 15:42' (5x5)   2:1 Джонсон (Чирелли, Палат) – 17:57' (5x5)   2:2 Штястны (Маршессо, Макнэбб) – 43:47' (5x5)   3:2 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 50:36' (5x5)   4:2 Киллорн (Палат) – 59:15' (en)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020