«Тампа» обыграла «Вегас», у Кучерова — два ассиста
В Тампе (Флорида, США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Тампы».
Российский нападающий Никита Кучеров отдал две голевые передачи в этом матче. При первом голе он ассистировал Брейдену Пойнту, при третьем — Стивену Стэмкосу. Эти ассисты стали для 26-летнего Кучерова 38-м и 39-м в текущем розыгрыше НХЛ. Другой россиянин, Михаил Сергачёв, результативными действиями не отметился.
Эта победа стала для «Тампы» уже четвёртой подряд. «Вегас» потерпел поражение после двух побед. «Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Вегас» — седьмой на Западе.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Пойнт (Кучеров, Чернак) – 10:57' (5x5) 1:1 Каррье (Макнэбб, Икин) – 15:42' (5x5) 2:1 Джонсон (Чирелли, Палат) – 17:57' (5x5) 2:2 Штястны (Маршессо, Макнэбб) – 43:47' (5x5) 3:2 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 50:36' (5x5) 4:2 Киллорн (Палат) – 59:15' (en)
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