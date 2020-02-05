«Тампа» обыграла «Вегас», у Кучерова — два ассиста

В Тампе (Флорида, США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Тампы».

Российский нападающий Никита Кучеров отдал две голевые передачи в этом матче. При первом голе он ассистировал Брейдену Пойнту, при третьем — Стивену Стэмкосу. Эти ассисты стали для 26-летнего Кучерова 38-м и 39-м в текущем розыгрыше НХЛ. Другой россиянин, Михаил Сергачёв, результативными действиями не отметился.

Эта победа стала для «Тампы» уже четвёртой подряд. «Вегас» потерпел поражение после двух побед. «Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Вегас» — седьмой на Западе.