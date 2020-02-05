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Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ, забросив 40-ю шайбу в сезоне

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ, забросив 40-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.

Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Благодаря этому российский форвард обогнал нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка в снайперской гонке НХЛ. На счету Александра стало 40 шайб в 53 матчах, Давид отстаёт на два точных броска, проведя 54 встречи.

Следом в зачёте снайперов располагается нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (37 голов в 53 матчах). На четвёртом месте находится форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел (31 гол за 52 встречи). Пятёку лучших дополняет нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон — 30 голов в 51 матче.

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