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Гол Гурьянова и ассист Радулова не помогли «Далласу» в матче с «Айлендерс»

Гол Гурьянова и ассист Радулова не помогли «Далласу» в матче с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Барклейс-Центр» (Нью-Йорк, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Даллас Старз». Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Айлендерс», победную шайбу в овертайме с передачи Брока Нельсона забросил Энтони Бовиллье.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 15 минут и отметился голевой передачей на Джона Клингберга. Другой россиянин из «Далласа» Денис Гурьянов забил шайбу в большинстве с передач Кори Перри и Роопе Хинтца, он провёл на льду 11 минут 41 секунду. Вратарь Антон Худобин провёл матч на скамейке запасных.

«Даллас Старз» занимает второе место в Восточной конференции, «Айлендерс» — шестой на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бовиллье (Эберле, Пулок) – 01:30' (5x5)   1:1 Гурьянов (Перри, Хинц) – 14:08' (5x4)   1:2 Дикинсон (Кольяно, Комо) – 32:12' (5x5)   2:2 Брассар (Дэл Колл, Беллоуз) – 33:38' (5x5)   2:3 Клингберг (Павелски, А. Радулов) – 46:56' (5x5)   3:3 Барзал (Тэйвз, Эберле) – 56:01' (5x4)   4:3 Бовиллье (Нельсон) – 62:52' (3x3)
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