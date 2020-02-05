Гол Гурьянова и ассист Радулова не помогли «Далласу» в матче с «Айлендерс»
На стадионе «Барклейс-Центр» (Нью-Йорк, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Даллас Старз». Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Айлендерс», победную шайбу в овертайме с передачи Брока Нельсона забросил Энтони Бовиллье.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 15 минут и отметился голевой передачей на Джона Клингберга. Другой россиянин из «Далласа» Денис Гурьянов забил шайбу в большинстве с передач Кори Перри и Роопе Хинтца, он провёл на льду 11 минут 41 секунду. Вратарь Антон Худобин провёл матч на скамейке запасных.
«Даллас Старз» занимает второе место в Восточной конференции, «Айлендерс» — шестой на Западе.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бовиллье (Эберле, Пулок) – 01:30' (5x5) 1:1 Гурьянов (Перри, Хинц) – 14:08' (5x4) 1:2 Дикинсон (Кольяно, Комо) – 32:12' (5x5) 2:2 Брассар (Дэл Колл, Беллоуз) – 33:38' (5x5) 2:3 Клингберг (Павелски, А. Радулов) – 46:56' (5x5) 3:3 Барзал (Тэйвз, Эберле) – 56:01' (5x4) 4:3 Бовиллье (Нельсон) – 62:52' (3x3)
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
06:51
-
06:37
-
06:37
-
06:29
-
06:27
-
06:17
-
06:13
-
06:06
-
06:02
-
05:55
-
05:55
-
05:30
-
04:27
-
03:45
- 4 февраля 2020
-
23:52
-
23:30
-
23:14
-
22:27
-
22:07
-
21:59
-
21:29
-
21:02
-
20:28
-
19:58
-
19:20
-
18:49
-
18:15
-
17:49
-
17:31
-
17:25
-
17:23
-
16:58
-
16:23
-
16:00
-
15:49
Партнерский контент