Гол Гурьянова и ассист Радулова не помогли «Далласу» в матче с «Айлендерс»

На стадионе «Барклейс-Центр» (Нью-Йорк, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Даллас Старз». Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Айлендерс», победную шайбу в овертайме с передачи Брока Нельсона забросил Энтони Бовиллье.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 15 минут и отметился голевой передачей на Джона Клингберга. Другой россиянин из «Далласа» Денис Гурьянов забил шайбу в большинстве с передач Кори Перри и Роопе Хинтца, он провёл на льду 11 минут 41 секунду. Вратарь Антон Худобин провёл матч на скамейке запасных.

«Даллас Старз» занимает второе место в Восточной конференции, «Айлендерс» — шестой на Западе.