Овечкин оформил 27-й хет-трик в НХЛ, превзойдя достижение Ришара

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.



Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Российский нападающий «Вашингтона» оформил хет-трик, который стал для него 27-м за карьеру в НХЛ. Александр вышел на единоличное восьмое место в истории лиги, превзойдя результат Мориса Ришара (26).

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (50), второе место занимает Марио Лемье (40), топ-3 замыкает Майк Босси (39). В пятёрку лучших также входят Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32).



Среди действующих хоккеистов российский нападающий является явным лидером. На втором месте Мариан Габорик и форвард «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал (14), на четвёртом — нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук (13). Габорик продолжает карьеру формально, числясь игроком «Оттавы Сенаторз».