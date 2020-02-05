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Овечкин уступает только Гретцки по сезонам в НХЛ с 40+ шайб

Овечкин уступает только Гретцки по сезонам в НХЛ с 40+ шайб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.

Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Благодаря этому российский форвард обогнал нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка в снайперской гонке НХЛ. На счету Александра стало 40 шайб в 53 матчах, Давид отстаёт на два точных броска, проведя 54 встречи.

Статистика Александра Овечкина в сезоне-2019/2020

Капитан «Кэпиталз» в 11-й раз за карьеру в североамериканской лиге достиг отметки 40 шайб за регулярный чемпионат. По этому показателю Александр занимает второе место в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (12 сезонов).

Гартнер: если кто и сможет побить рекорд Гретцки, то это только Овечкин
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