Овечкин уступает только Гретцки по сезонам в НХЛ с 40+ шайб

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.



Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Благодаря этому российский форвард обогнал нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка в снайперской гонке НХЛ. На счету Александра стало 40 шайб в 53 матчах, Давид отстаёт на два точных броска, проведя 54 встречи.

Статистика Александра Овечкина в сезоне-2019/2020

Капитан «Кэпиталз» в 11-й раз за карьеру в североамериканской лиге достиг отметки 40 шайб за регулярный чемпионат. По этому показателю Александр занимает второе место в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (12 сезонов).