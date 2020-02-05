Ковальчук забросил победный буллит «Монреаля» в матче с «Нью-Джерси»

На стадионе «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, Нью-Джерси, США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерс Дэвилз» и «Монреаль Канадиенс». Игра завершилась победой канадской команды по буллитам (5:4).

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провёл на льду 20 минут 39 секунд, именно он стал единственным, кто смог забросить буллит в послематчевой серии, который стал для «Монреаля» победным. Россиянин Никита Гусев из «Нью-Джерси» провёл на льду 17 минут 38 секунд. Он не отметился результативными действиями в игре и не смог забросить буллит в послематчевой серии.

«Монреаль» занимает 11-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» — 15-й. Это поражение стало для «Дэвилз» третьим подряд.