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Ковальчук забросил победный буллит «Монреаля» в матче с «Нью-Джерси»

Ковальчук забросил победный буллит «Монреаля» в матче с «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, Нью-Джерси, США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерс Дэвилз» и «Монреаль Канадиенс». Игра завершилась победой канадской команды по буллитам (5:4).

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провёл на льду 20 минут 39 секунд, именно он стал единственным, кто смог забросить буллит в послематчевой серии, который стал для «Монреаля» победным. Россиянин Никита Гусев из «Нью-Джерси» провёл на льду 17 минут 38 секунд. Он не отметился результативными действиями в игре и не смог забросить буллит в послематчевой серии.

«Монреаль» занимает 11-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» — 15-й. Это поражение стало для «Дэвилз» третьим подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 5
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Вуд (Братт, Мюллер) – 09:17' (5x5)   2:0 Палмьери (Сиверсон, Коулман) – 21:51' (5x4)   3:0 Братт (Заха, Батчер) – 26:44' (4x4)   3:1 Армиа – 33:08' (4x5)   3:2 Томпсон (Пилинг) – 37:06' (5x5)   3:3 Казинс (Кулак, Доми) – 47:22' (5x5)   3:4 Фолин (Татар, Дано) – 49:35' (5x5)   4:4 Палмьери (Коулман, Хьюз) – 59:40' (6x4)   4:5 Ковальчук – 65:00' (ПБ)
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