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Овечкин: сам себе не удивляюсь, ведь я всё ещё играю

Овечкин: сам себе не удивляюсь, ведь я всё ещё играю
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал четвёртый хет-трик в сезоне, оформленный в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).

«Удивляюсь ли я сам себе? Пока нет. Я ведь всё ещё играю. Уверен, что я, моя семья и друзья будем говорить об этом. Но сейчас я просто пытаюсь не фокусироваться на этом и просто делать своё дело. Если начнёшь думать об этом слишком много, то ничего не получится.

Сегодня у нас было два непростых периода, но затем мы смогли прибавить и начали создавать хорошие моменты. В первой шайбе мне повезло, был удачный рикошет от клюшки, а во втором я просто не останавливался, продолжил катиться и сыграл на добивании», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

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11-й раз за карьеру забил 40 голов и снова стал лидером сезона по заброшенным шайбам.
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