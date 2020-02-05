Овечкин: сам себе не удивляюсь, ведь я всё ещё играю

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал четвёртый хет-трик в сезоне, оформленный в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).



«Удивляюсь ли я сам себе? Пока нет. Я ведь всё ещё играю. Уверен, что я, моя семья и друзья будем говорить об этом. Но сейчас я просто пытаюсь не фокусироваться на этом и просто делать своё дело. Если начнёшь думать об этом слишком много, то ничего не получится.



Сегодня у нас было два непростых периода, но затем мы смогли прибавить и начали создавать хорошие моменты. В первой шайбе мне повезло, был удачный рикошет от клюшки, а во втором я просто не останавливался, продолжил катиться и сыграл на добивании», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

Сёмин об Овечкине: все говорят, когда-то это закончится, но, видимо, такого не произойдёт