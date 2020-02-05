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Торнтон стал 14-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1500 очков за карьеру в лиге

Торнтон стал 14-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1500 очков за карьеру в лиге
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» принимает «Сан-Хосе Шаркс» (1:3, идёт третий период).

Двумя результативными передачами в составе «Шаркс» отметился Джо Торнтон. Благодаря этому ветеран «акул» стал 14-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1500 очков за карьеру в лиге. За 1620 матчей в НХЛ Торнтон забросил 415 шайб и сделал 1085 результативных передач.

Рекорд по очкам в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857), второе место занимает Яромир Ягр (1921), топ-3 замыкает Марк Мессье (1887). Следующей целью для 40-летнего Торнтона является результат занимающего 13-е место Пола Коффи (1531). Среди действующих игроков Джо уверенно лидирует, опережая Александра Овечкина на 232 балла.

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