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Результаты матчей в НХЛ за 4 февраля 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 4 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 13 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:2. Хет-триком в составе хозяев отметился Александр Овечкин.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Картер (Тоффоли, Рой) – 15:03' (5x5)   1:1 Карлсон (Бекстрём, Хагелин) – 27:25' (5x5)   1:2 Картер (Даути) – 51:33' (5x5)   2:2 Овечкин (Оши) – 53:50' (5x5)   3:2 Овечкин (Карлсон) – 55:00' (5x5)   4:2 Овечкин (Карлсон) – 58:14' (en)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вегас Голден Найтс» — 4:2. «Молнии» продлили победную серию до четырёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Пойнт (Кучеров, Чернак) – 10:57' (5x5)   1:1 Каррье (Макнэбб, Икин) – 15:42' (5x5)   2:1 Джонсон (Чирелли, Палат) – 17:57' (5x5)   2:2 Штястны (Маршессо, Макнэбб) – 43:47' (5x5)   3:2 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 50:36' (5x5)   4:2 Киллорн (Палат) – 59:15' (en)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Даллас Старз» — 4:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Бовиллье (Эберле, Пулок) – 01:30' (5x5)   1:1 Гурьянов (Перри, Хинц) – 14:08' (5x4)   1:2 Дикинсон (Кольяно, Комо) – 32:12' (5x5)   2:2 Брассар (Дэл Колл, Беллоуз) – 33:38' (5x5)   2:3 Клингберг (Павелски, А. Радулов) – 46:56' (5x5)   3:3 Барзал (Тэйвз, Эберле) – 56:01' (5x4)   4:3 Бовиллье (Нельсон) – 62:52' (3x3)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:5 Б. Победный буллит реализовал форвард гостей Илья Ковальчук.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 5
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Вуд (Братт, Мюллер) – 09:17' (5x5)   2:0 Палмьери (Сиверсон, Коулман) – 21:51' (5x4)   3:0 Братт (Заха, Батчер) – 26:44' (4x4)   3:1 Армиа – 33:08' (4x5)   3:2 Томпсон (Пилинг) – 37:06' (5x5)   3:3 Казинс (Кулак, Доми) – 47:22' (5x5)   3:4 Фолин (Татар, Дано) – 49:35' (5x5)   4:4 Палмьери (Коулман, Хьюз) – 59:40' (6x4)   4:5 Ковальчук – 65:00' (ПБ)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Флорида Пантерз» — 1:0 ОТ. Четвёртый шат-аут в сезоне оформил Элвис Мерзликин.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 0
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Веренски – 61:54' (3x3)

«Баффало Сэйбрз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Жирар (Грейвз, Донской) – 13:12' (5x5)   0:2 Бураковски (Кадри, Задоров) – 13:57' (5x5)   1:2 Райнхарт (Маккейб, Айкел) – 19:59' (5x5)   1:3 Кадри (Ничушкин, Бураковски) – 21:00' (5x5)   1:4 Задоров (Бураковски, Ничушкин) – 24:23' (5x5)   1:5 Ничушкин (Бураковски, Макар) – 30:58' (5x5)   1:6 Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 32:59' (5x5)

«Бостон Брюинз» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:0. Матч на ноль провёл финский голкипер Туукка Раск.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Койл (Макэвой, Бьорк) – 14:24' (5x5)   2:0 Маршан (Бержерон, Макэвой) – 35:35' (5x5)   3:0 Крейчи (Курали, Карло) – 54:09' (5x5)   4:0 Кульман (Койл, Грызлик) – 58:10' (5x4)

«Оттава Сенаторз» — «Анахайм Дакс» — 2:3 Б

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Ритчи (Линдхольм, Ракелль) – 09:19' (5x5)   1:1 Батерсон (Райлли, Пажо) – 24:39' (5x4)   1:2 Каше (Джонс, Стил) – 33:35' (5x5)   2:2 Анисимов (Уайт, Райлли) – 43:16' (5x4)   2:3 Каше – 65:00' (ПБ)

«Виннипег Джетс» — «Нэшвилл Предаторз» — 1:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Аплтон (Элерс, Нику) – 02:46' (5x5)   1:1 Бонино (Гримальди) – 17:39' (5x5)   1:2 Гранлунд (Экхольм, Дюшейн) – 61:11' (3x3)

«Сент-Луис Блюз» — «Каролина Харрикейнз» — 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Бле (Фолк, Барбашев) – 02:44' (5x5)   2:0 Сэнфорд (Боумистер, Парэйко) – 21:27' (5x5)   3:0 Парэйко (Шенн, Томас) – 24:50' (5x5)   3:1 Ахо (Фёгеле, Свечников) – 26:05' (5x5)   4:1 Шенн (Шварц, О'Райлли) – 27:31' (5x4)   5:1 Шенн (Шварц, О'Райлли) – 31:54' (5x4)   6:1 Сэнфорд (Боумистер, О'Райлли) – 50:41' (5x5)   6:2 Макгинн (Стаал, Славин) – 52:31' (5x5)   6:3 Нечас (Дзингел, Гардинер) – 56:35' (5x4)

«Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Фиала – 23:53' (5x5)   2:0 Фиала (Цукер, Дамба) – 35:08' (5x4)   2:1 Боквист (Кит, Саад) – 46:23' (5x5)   2:2 Мяяття (Густафссон, Дак) – 56:50' (5x5)   3:2 Дамба (Цуккарелло, Сутер) – 62:21' (3x3)

«Калгари Флэймз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 1:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Годро (Линдхольм, Джордано) – 20:59' (5x5)   1:1 Бёрнс (Торнтон) – 23:57' (5x5)   1:2 Кейн (Гудроу, Марло) – 28:02' (5x5)   1:3 Лабанк (Майер, Торнтон) – 47:45' (5x5)

«Аризона Койотс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2020, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Гарланд (Холл, Чикран) – 24:50' (5x5)   2:0 Круз – 26:58' (4x5)   3:0 Дворак (Круз) – 57:49' (en)
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