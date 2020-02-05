Результаты матчей в НХЛ за 4 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли 13 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:2. Хет-триком в составе хозяев отметился Александр Овечкин.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вегас Голден Найтс» — 4:2. «Молнии» продлили победную серию до четырёх матчей.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Даллас Старз» — 4:3 ОТ.
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:5 Б. Победный буллит реализовал форвард гостей Илья Ковальчук.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Флорида Пантерз» — 1:0 ОТ. Четвёртый шат-аут в сезоне оформил Элвис Мерзликин.
«Баффало Сэйбрз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:6.
«Бостон Брюинз» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:0. Матч на ноль провёл финский голкипер Туукка Раск.
«Оттава Сенаторз» — «Анахайм Дакс» — 2:3 Б
«Виннипег Джетс» — «Нэшвилл Предаторз» — 1:2 ОТ.
«Сент-Луис Блюз» — «Каролина Харрикейнз» — 6:3.
«Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2 ОТ.
«Калгари Флэймз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 1:3.
«Аризона Койотс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:0.
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