Овечкин повторил достижение игрока «Вашингтона» Бондры 24-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.

Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Российский форвард оформил натуральный хет-трик за 4,5 минуты в конце третьего периода. 34-летний нападающий стал 13-м игроком за историю лиги, сумевшим забросить три шайбы в последние семь минут основного времени матча. Последним игроком с подобным достижением был также игрок «Вашингтона» Петер Бондра, отличившийся 26 марта 1996 года.

Капитан «Кэпиталз» в 11-й раз за карьеру в североамериканской лиге достиг отметки 40 шайб за регулярный чемпионат. По этому показателю Александр занимает второе место в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (12 сезонов).

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