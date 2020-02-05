Овечкин обогнал Рателля по очкам за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.

Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Благодаря этому российский форвард вышел на 37-е место по очкам (1268) за карьеру в НХЛ, превзойдя достижение Жана Рателля (1267). При этом Рателль провёл на 143 матча больше Овечкина. Следующей целью для Александра является результат Эла Макинниса (1274).

Рекорд по очкам в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857), второе место занимает Яромир Ягр (1921), топ-3 замыкает Марк Мессье (1887). Среди действующих игроков Овечкин занимает второе место, уступая только форварду «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтону (1500).