Тренер «Лос-Анджелеса» — об игре Овечкина: бац, бац, бац — шайбы в сетке, победа в кармане

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4).
«Дайте Овечкину ещё пару лет, и на его счету будет 800 голов. Это был такой вариант матча, когда Алекс был незаметен большую часть игры. А затем бац, бац, бац — шайбы в сетке, победа в кармане», — сказал Маклеллан.
Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Российский форвард оформил натуральный хет-трик за 4,5 минуты в конце третьего периода. 34-летний нападающий стал 13-м игроком за историю лиги, сумевшим забросить три шайбы в последние семь минут основного времени матча. Последним игроком с подобным достижением был также игрок «Вашингтона» Петер Бондра, отличившийся 26 марта 1996 года.
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