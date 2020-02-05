Бекстрём вышел на четвёртое место по матчам за «Вашингтон»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.
Для нападающего «Кэпиталз» Никласа Бекстрёма этот матч стал 941-м за карьеру в клубе. Благодаря этому он вышел на 4-е место в клубной истории, превзойдя результат Келли Миллера (940). Следующей целью для Никласа является результат Петера Бондры (961).
Статистика Никласа Бекстрёма в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020
Клубный рекорд принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину (1137), второе место занимает Калле Юханссон (983). Из перечисленных игроков только 34-летний Овечкин и 32-летний Бекстрём продолжают карьеру.
«Вашингтон» дал Бекстрёму $ 9 млн. Новый контракт Овечкина будет заметно жирнее
Если шведу дали такие деньги в 32 года, то россиянин должен получить на несколько миллионов больше.
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
10:45
-
10:22
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:39
-
09:15
-
09:01
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
08:05
-
07:40
-
07:21
-
07:15
-
06:57
-
06:51
-
06:37
-
06:37
-
06:29
-
06:27
-
06:17
-
06:13
-
06:06
-
06:02
-
05:55
-
05:55
-
05:30
-
04:27
-
03:45
- 4 февраля 2020
-
23:52
-
23:30
-
23:14
-
22:27
-
22:07
Партнерский контент