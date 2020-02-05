Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бекстрём вышел на четвёртое место по матчам за «Вашингтон»

Бекстрём вышел на четвёртое место по матчам за «Вашингтон»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.

Для нападающего «Кэпиталз» Никласа Бекстрёма этот матч стал 941-м за карьеру в клубе. Благодаря этому он вышел на 4-е место в клубной истории, превзойдя результат Келли Миллера (940). Следующей целью для Никласа является результат Петера Бондры (961).

Статистика Никласа Бекстрёма в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020

Клубный рекорд принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину (1137), второе место занимает Калле Юханссон (983). Из перечисленных игроков только 34-летний Овечкин и 32-летний Бекстрём продолжают карьеру.

«Вашингтон» дал Бекстрёму $ 9 млн. Новый контракт Овечкина будет заметно жирнее
Если шведу дали такие деньги в 32 года, то россиянин должен получить на несколько миллионов больше.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020