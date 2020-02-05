Бекстрём вышел на четвёртое место по матчам за «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.

Для нападающего «Кэпиталз» Никласа Бекстрёма этот матч стал 941-м за карьеру в клубе. Благодаря этому он вышел на 4-е место в клубной истории, превзойдя результат Келли Миллера (940). Следующей целью для Никласа является результат Петера Бондры (961).

Статистика Никласа Бекстрёма в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020

Клубный рекорд принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину (1137), второе место занимает Калле Юханссон (983). Из перечисленных игроков только 34-летний Овечкин и 32-летний Бекстрём продолжают карьеру.