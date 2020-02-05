Овечкин стал пятым россиянином в истории НХЛ, сделавшим четыре хет-трика за сезон

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.

Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Российский форвард оформил натуральный хет-трик за 4,5 минуты в конце третьего периода. 34-летний нападающий оформил четвёртый хет-трик в нынешнем сезоне, что является его личным рекордом.

Овечкин стал пятым россиянином в истории НХЛ, сделавшим четыре хет-трика за сезон. Национальный рекорд принадлежит Александру Могильному (семь, сезон-1992/1993), по четыре хет-трика делали Александр Сёмин – 4 (2010/2011), Алексей Ковалёв – 4 (2000/2001) и Павел Буре – 4 (1999/2000, 2000/2001).