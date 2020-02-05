34-летний Овечкин догнал Эспозито по количеству матчей с двумя и более шайбами

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.

Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Российский форвард оформил натуральный хет-трик за 4,5 минуты в конце третьего периода. 34-летний нападающий в 143-й за карьеру в НХЛ забросил более одной шайбы за матч, что является пятым результатом в истории лиги. Столько же встреч в активе Фила Эспозито.

Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (189), второе место занимает Бретт Халл (158), топ-3 замыкает Марио Лемье (154). Следующей целью для Александра является результат Горди Хоу (147). Из перечисленных игроков только россиянин продолжает карьеру.