Московское «Динамо» отправило шестерых игроков системы в ВХЛ и МХЛ на время Евротура

Московское «Динамо» отправило шестерых игроков в команды системы на время паузы на третий этап Евротура, сообщает пресс-служба бело-голубых.

На время европаузы МХК «Динамо» усилился Иваном Мурановым и Андреем Прибыльским, «Динамо» Тверь — Дмитрием Моисеевым, Владиславом Ефремовым, Семёном Панкратовым и Егором Алановым.

Молодёжная команда «Динамо» занимает 6-е место в Западной конференции МХЛ. В активе команды Ярослава Люзенкова 65 очков после 54 матчей. Отрыв от «Крыльев Советов», которые располагаются на 9-м месте Запада, составляет четыре очка.

Тверское «Динамо» на сегодня находится за пределами зоны плей-офф. Команда Сергея Орешкина располагается на 10-й позиции в конференции с 49 очками после 48 матчей. Отставание от «Дизеля», занимающего 8-е место, составляет четыре очка, при этом у «Динамо» один матч в запасе.