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Риган: Овечкин мог забить и пять голов. Занервничали все журналисты, работавшие на матче

Риган: Овечкин мог забить и пять голов. Занервнича
Риган: Овечкин мог забить и пять голов. Занервничали все журналисты, работавшие на матче
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель NBC Sports Джей Риган прокомментировал хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).

«Калифорнийцы душили «Вашингтон» на протяжении 50 минут. Но в последние десять ожил Овечкин, и это было всё, что нужно «столичным». Я надеюсь, что вы цените то, что мы все видим прямо сейчас. Один из величайших бомбардиров всех времён играет в самый «горячий» хоккей в своей карьере. Все делают математические расчёты о том, сколько голов должен забивать Александр, чтобы догнать Гретцки. Но эта математика меняется после каждой игры. Среднее количество шайб, необходимых для рекорда, постоянно уменьшается. Сейчас он идёт темпом на 61-62 гола в сезоне, он уже обогнал Пастрняка и Мэттьюса в гонке снайперов.

После того как был забит его первый гол, игра превратилась в шоу Овечкина. Он впервые в карьере записал на свой счёт четыре хет-трика за сезон. Как это вообще возможно? Когда речь зашла об отметке в 700 голов, все журналисты, работавшие на матче «Вашингтона», занервничали. Никто не был к этому готов, а ведь он мог забить и пять голов за матч. За 10 минут до конца на счету Овечкина был ноль бросков в створ и ноль голов. А закончил матч он с пятью бросками и хет-триком!» — написал Риган.

«Он приближается к хоккейному бессмертию». Как в Америке восторгаются Овечкиным
Хет-трик за 5 последних минут матча — такого в НХЛ не было почти четверть века.
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