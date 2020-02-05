Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Yahoo: не верьте тем, кто говорит, что Овечкин не лучший снайпер в истории

Yahoo: не верьте тем, кто говорит, что Овечкин не
Yahoo: не верьте тем, кто говорит, что Овечкин не лучший снайпер в истории
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил 27-й хет-трик за карьеру в НХЛ в матче регулярного чемпионата лиги с «Лос-Анджелес Кэпиталз» (4:2).

Александр забил 38-й, 39-й и 40-й голы в сезоне, благодаря чему практически приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным за карьеру в НХЛ голам. В активе россиянина стало 698 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.

«Не верьте ни единому слову тех, кто говорит, что Овечкин не лучший снайпер в истории», — отреагировало в «Твиттере» североамериканское издание Yahoo Sports на новое достижение российского форварда.

Овечкин стал пятым россиянином в истории НХЛ, сделавшим четыре хет-трика за сезон. Национальный рекорд принадлежит Александру Могильному (семь, сезон-1992/1993), по четыре хет-трика делали Александр Сёмин – 4 (2010/2011), Алексей Ковалёв – 4 (2000/2001) и Павел Буре – 4 (1999/2000, 2000/2001).

Яшин: нет гарантий, что Овечкин продолжит забивать среднее количество голов за сезон
«Он приближается к хоккейному бессмертию». Как в Америке восторгаются Овечкиным
Хет-трик за 5 последних минут матча — такого в НХЛ не было почти четверть века.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020