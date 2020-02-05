Yahoo: не верьте тем, кто говорит, что Овечкин не лучший снайпер в истории

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил 27-й хет-трик за карьеру в НХЛ в матче регулярного чемпионата лиги с «Лос-Анджелес Кэпиталз» (4:2).
Александр забил 38-й, 39-й и 40-й голы в сезоне, благодаря чему практически приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным за карьеру в НХЛ голам. В активе россиянина стало 698 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.
«Не верьте ни единому слову тех, кто говорит, что Овечкин не лучший снайпер в истории», — отреагировало в «Твиттере» североамериканское издание Yahoo Sports на новое достижение российского форварда.
Овечкин стал пятым россиянином в истории НХЛ, сделавшим четыре хет-трика за сезон. Национальный рекорд принадлежит Александру Могильному (семь, сезон-1992/1993), по четыре хет-трика делали Александр Сёмин – 4 (2010/2011), Алексей Ковалёв – 4 (2000/2001) и Павел Буре – 4 (1999/2000, 2000/2001).
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