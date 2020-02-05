Овечкин забил 40 голов за 53 матча в сезоне. Это его лучший темп за последние 12 лет
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.
Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Благодаря этому российский форвард обогнал нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка в снайперской гонке НХЛ. На счету Александра стало 40 шайб в 53 матчах.
Статистика Александра Овечкина в этом сезоне
На данный момент 34-летний нападающий проводит регулярку практически на уровне лучшего сезона в карьере. В сезоне-2007/2008 Александр забросил 65 шайб, что является его личным рекордом. На достижение отметки в 40 голов в том чемпионате Овечкину потребовалось провести 52 матча.
Овечкин — первый игрок с сезона-2007/2008, забросивший 40 шайб за регулярку после 33 лет
График Овечкина по голам – это космос! Все в его возрасте сдувались, он только прибавляет
Александр Великий может стать первым игроком в истории, забившим седьмую сотню голов в НХЛ за 150 матчей. Так не смог даже Гретцки.
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:22
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:39
-
09:15
-
09:01
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
08:05
-
07:40
-
07:21
-
07:15
-
06:57
-
06:51
-
06:37
-
06:37
-
06:29
-
06:27
-
06:17
-
06:13
-
06:06
-
06:02
-
05:55
-
05:55
-
05:30
Партнерский контент