Овечкин забил 40 голов за 53 матча в сезоне. Это его лучший темп за последние 12 лет

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.



Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Благодаря этому российский форвард обогнал нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка в снайперской гонке НХЛ. На счету Александра стало 40 шайб в 53 матчах.

Статистика Александра Овечкина в этом сезоне

На данный момент 34-летний нападающий проводит регулярку практически на уровне лучшего сезона в карьере. В сезоне-2007/2008 Александр забросил 65 шайб, что является его личным рекордом. На достижение отметки в 40 голов в том чемпионате Овечкину потребовалось провести 52 матча.

Овечкин — первый игрок с сезона-2007/2008, забросивший 40 шайб за регулярку после 33 лет