Овечкин вплотную приблизился к Госсе по заброшенным шайбам в пустые ворота

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.



Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Российский форвард оформил натуральный хет-трик за 4,5 минуты в конце третьего периода. Последнюю шайбу Александр отправил в пустые ворота. Овечкин занимает третье место за карьеру в НХЛ по голам в пустые ворота.

Видео гола Овечкина в пустые ворота можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Только два игрока в истории лиги начиная с сезона-1933/1934 забили больше голов в пустые ворота. Это Уэйн Гретцки (56 голов) и Мариан Госса (40 шайб). Таким образом, Овечкин вплотную приблизился к словацкому форварду по этому показателю. Лишь российский нападающий продолжает карьеру.