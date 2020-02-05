Василевский повторил рекорд Хабибулина по серии без поражений в основное время за «Тампу»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Тампы».
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29 и был признан первой звездой матча. Россиянин продлил серию без поражений в основное время до 16 матчей. За этот отрезок «Тампа» с Василевским в воротах проиграла лишь два матча в овертаймах.
Таким образом, 25-летний Василевский повторил клубный рекорд Николая Хабибулина (12 побед и четыре поражения в дополнительное время в сезоне-2002/2003). Всего на счету Василевского 27 побед в 39 играх сезона. Российский голкипер занимает первое место в лиге по этому показателю.
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