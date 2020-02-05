Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Василевский повторил рекорд Хабибулина по серии без поражений в основное время за «Тампу»

Василевский повторил рекорд Хабибулина по серии без поражений в основное время за «Тампу»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Тампы».

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29 и был признан первой звездой матча. Россиянин продлил серию без поражений в основное время до 16 матчей. За этот отрезок «Тампа» с Василевским в воротах проиграла лишь два матча в овертаймах.

Таким образом, 25-летний Василевский повторил клубный рекорд Николая Хабибулина (12 побед и четыре поражения в дополнительное время в сезоне-2002/2003). Всего на счету Василевского 27 побед в 39 играх сезона. Российский голкипер занимает первое место в лиге по этому показателю.

В России неожиданно лучшая школа вратарей. Наши парни скоро заполонят НХЛ
Бобровский, Варламов и Василевский теперь не одиноки. Разбираемся, как Россия начала штамповать качественных вратарей.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020