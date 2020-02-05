Любушкин провёл эффектный силовой приём против лучшего бомбардира НХЛ Драйзайтля

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» переиграл «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Рика Токкета.

Заброшенными шайбами отметились Конор Гарланд, Лоусон Круз (в меньшинстве) и Кристиан Дворак. Матч на ноль провёл финский голкипер Антти Раанта. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин провёл эффектный силовой приём против лучшего бомбардира НХЛ Леона Драйзайтля.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Аризоны».

В нынешнем сезоне 25-летний Любушкин сделал две результативные передачи в 36 матчах регулярного чемпионата НХЛ при 16 минутах штрафа и показателе полезности "-1". 24-летний Драйзайтль забросил 29 шайб и сделал 54 голевые передачи в 53 матчах.