Любушкин провёл эффектный силовой приём против лучшего бомбардира НХЛ Драйзайтля
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» переиграл «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Рика Токкета.
Заброшенными шайбами отметились Конор Гарланд, Лоусон Круз (в меньшинстве) и Кристиан Дворак. Матч на ноль провёл финский голкипер Антти Раанта. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин провёл эффектный силовой приём против лучшего бомбардира НХЛ Леона Драйзайтля.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Аризоны».
В нынешнем сезоне 25-летний Любушкин сделал две результативные передачи в 36 матчах регулярного чемпионата НХЛ при 16 минутах штрафа и показателе полезности "-1". 24-летний Драйзайтль забросил 29 шайб и сделал 54 голевые передачи в 53 матчах.
Драйзайтль: мы попали в две штанги, а Риттих вёл себя так, словно выиграл Кубок Стэнли
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
14:00
-
13:37
-
13:25
-
13:20
-
13:05
-
12:52
-
12:40
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:22
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:39
-
09:15
-
09:01
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
08:05
-
07:40
-
07:21
-
07:15
-
06:57
-
06:51
-
06:37
-
06:37
-
06:29
-
06:27
Партнерский контент