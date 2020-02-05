Тренеры «Трактора» пообщались с воспитанниками социально-реабилитационного центра

Вчера, 4 февраля, Владимир Юрзинов и Максим Смельницкий побывали в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Металлургического района, где наставников «Трактора» с нетерпением ждали 20 мальчиков и девочек. Организовал встречу судья МХЛ Александр Лерке.

Дружеская беседа прошла в актовом зале. Вопросов было очень много: о хоккее, о спортивных достижениях, повседневной жизни и хобби. Воспитанники не стеснялись общения с именитыми гостями и даже поинтересовались у главного тренера «Трактора», хотел бы он видеть в команде Евгения Кузнецова. Ответ Владимира Юрзинова был краток и всех развеселил: «Я бы очень хотел, чтобы он вернулся в «Трактор» и желательно надолго. И Дадонов тоже».

Встреча между ребятами и наставниками «Трактора» продлилась около часа. В завершение дети подарили тренерам свои рисунки, сделанные по мотивам советского мультика «Шайбу, шайбу» с лицами Владимира Юрзинова и Максима Смельницкого. Наставники «Трактора» оставили воспитанникам реабилитационного центра автографы и сделали совместные фото. Позже они появятся на доске почёта, где уже висят фотографии ребят вместе с Виталием Меньшиковым и Максимом Карповым.

Владимир Юрзинов, главный тренер «Трактора»: «Хорошие, положительные эмоции. Здорово пообщались с детьми, интересные вопросы. Хорошо, что приехали сюда. Для нас это очень важно, и детям было полезно с нами пообщаться. Я считаю, что это совершенно правильно. Спорт для всех. Это интересно детям. Есть любимые команды, за которые они болеют, есть любимые игроки, которыми они гордятся. У всех людей должно быть стремление к чему-то, и спорт помимо всего — это физкультура, общее и физическое развитие. Спорт – это очень важный компонент развития общества».

Ангелина Дорохова, директор реабилитационного центра для несовершеннолетних Металлургического района: «Мы всегда следим за командой «Трактор», за их победами и поражениями. Дети очень интересуются, и сейчас они с таким удовольствием брали автографы у спортсменов. Очень довольны, что им удалось пообщаться с ними лично и увидеть их воочию. Тренеры могут показать своим жизненным примером, к чему стремиться, и преподать правильный образ жизни. Это очень важно для наших детей. Присутствие таких людей для нас очень важно».