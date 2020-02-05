Николишин: не переживайте, Овечкин побьёт рекорд Гретцки и установит новый

Бронзовый призёр Олимпиады Андрей Николишин оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Радоваться надо тому, что Овечкин неустанно продолжает забивать. Он в самом расцвете сил, надо порадоваться тому, что человек стабильно играет на протяжении 15 лет, становится одним из лучших. За пять минут он забросил три шайбы или за 60 — не столь важно. Важно, что он делает это стабильно, из раза в раз на протяжении 15 лет.



Побьёт он рекорд Уэйна Гретцки, не переживайте. До него ещё достаточно далеко, даже если он будет по 50 шайб забивать, за пару лет это всего 100, а рекорд – 894 шайбы. Надо подходить к этому реально и отталкиваться от той статистики, которую Сашка выдаёт: 50 голов за сезон. Если он будет забивать в этом же темпе, нужно минимум четыре сезона.



Но не надо забывать, что у любой машины, как и у человека, есть износ. Дай бог, чтобы у него не было травм. Я уверен, что он этот рекорд побьёт, рано или поздно доберётся до него и установит новый рекорд», – цитирует Николишина ТАСС.