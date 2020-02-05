Игроки «Салавата Юлаева» приняли участие в благотворительном матче

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Кареев, Захар Арзамасцев, Филип Ларсен, Владислав Картаев, Дмитрий Кугрышев, Теэму Хартикайнен, Линус Умарк и Максим Майоров приняли участие в благотворительном матче «Хоккей — каждому».

Посмотреть фото можно в «Твиттере».



«Дарить подарки приятнее, чем получать! Об этом знает Линус Умарк, который сегодня, в свой день рождения, выступил в роли волшебника, осуществляющего мечты для юных учащихся уфимской коррекционной школы-интерната № 13. В интернате дети занимаются следж-хоккеем, теннисом и танцами на колясках, иппотерапией и лёгкой атлетикой. Умарк, Картаев, Кугрышев, Кареев, Хартикайнен, Майоров, Арзамасцев и Ларсен приняли участие в благотворительном матче «Хоккей — каждому», — указано на официальной странице клуба в «Твиттере».