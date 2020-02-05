Жайлауов, Доус и Бойд вошли в состав сборной Казахстана на отборочный турнир к ОИ-2022

Стал известен состав сборной Казахстана на отборочный турнир к ОИ-2022, информирует Icehockey.kz. Квалификация на Олимпийские игры 2022 года состоит из четырёх раундов. Согласно рейтингу ИИХФ, Казахстан стартует в отборочном турнире с третьего этапа. Победители групп в Есенице, Нур-Султане и Ноттингеме пополнят три финальные группы заключительного, четвёртого раунда, в котором состоится розыгрыш олимпийских лицензий.



Вратари: Карлссон, Кудрявцев, Каратаев;



Защита: Шалапов, Метальников, Орехов, Диц, Блэкер, Клещенко, Маклюков;



Нападающие: Жайлауов, Доус, Михайлис, Валк, Петухов, Акользин, Бойд, Старченко, Шестаков, Гурков, Рымарев, Сагадеев, Шевченко.



Соперниками Казахстана по третьему раунду предолимпийской квалификации стали команды Польши, Украины и Нидерландов.