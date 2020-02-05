Стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартом Евротура
Сборная России провела тренировку в Хельсинки перед стартом очередного этапа Евротура, информирует «РИА Новости».
Календарь Еврохоккейтура
Подопечные Алексея Кудашова занимались в следующих игровых сочетаниях:
вратари: Игорь Бобков, Тимур Билялов, Александр Самонов;
«белые»: Григорий Дронов — Андрей Миронов, Анатолий Голышев – Артём Швец-Роговой — Денис Зернов;
«синие»: Данила Галенюк — Рушан Рафиков, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин;
«красные»: Александр Романов — Богдан Киселевич, Максим Мамин — Андрей Светлаков – Александр Шаров;
«оранжевые»: Никита Лямкин — Артём Сергеев, Артур Каюмов — Артем Галимов – Григорий Денисенко;
«зелёные»: Павел Кудрявцев – Иван Игумнов — Павел Порядин.
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Команда Алексея Кудашова, усиленная Валерием Брагиным, отправилась на третий этап Евротура в экспериментальном составе.
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