Стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартом Евротура

Сборная России провела тренировку в Хельсинки перед стартом очередного этапа Евротура, информирует «РИА Новости».



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Подопечные Алексея Кудашова занимались в следующих игровых сочетаниях:



вратари: Игорь Бобков, Тимур Билялов, Александр Самонов;

«белые»: Григорий Дронов — Андрей Миронов, Анатолий Голышев – Артём Швец-Роговой — Денис Зернов;

«синие»: Данила Галенюк — Рушан Рафиков, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин;

«красные»: Александр Романов — Богдан Киселевич, Максим Мамин — Андрей Светлаков – Александр Шаров;

«оранжевые»: Никита Лямкин — Артём Сергеев, Артур Каюмов — Артем Галимов – Григорий Денисенко;

«зелёные»: Павел Кудрявцев – Иван Игумнов — Павел Порядин.