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Ип: проблемы с коронавирусом нужно просто пережить, сложности станут историей

Ип: проблемы с коронавирусом нужно просто пережить, сложности станут историей
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий китайского «Куньлунь Ред Стар» Брэндон Ип поделился мнением о ситуации с коронавирусом, из-за которого домашние матчи «драконов» были перенесены из Китая.

«Домашних игр в феврале оставалось всего две. Так уж сложилось, что их перенесли из Пекина. И одну из этих встреч мы уже проиграли. Возможно, дома, в Китае, при своих трибунах у нас было бы больше шансов на победу. Так что не исключено, что перенос матча из Пекина повлиял на исход. Ну ничего, постараемся сыграть лучше в Сибири.

Ситуация с коронавирусом очень неприятная. Но такое уже бывало, подобные проблемы возникают не в первый раз, так что… Их нужно просто пережить. Думаю, с проблемой удастся справиться. Надеюсь, в Китае смогут избавиться от коронавируса, через несколько месяцев все эти сложности станут историей, и мы сможем двигаться дальше», — цитируют Ипа «Известия».

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