Экс-тренер «Металлурга» Яндач нашёл работу через четыре месяца после увольнения

Известный специалист Йозеф Яндач перешёл на работу в чешский хоккейный клуб «Спарта», информирует официальный сайт команды. Яндач будет работать в тандеме с Мирославом Горжавой.
6 октября 2019 года 51-летний Яндач был уволен из магнитогорского «Металлурга». Специалист отработал в Магнитогорске год с небольшим.
Яндач начал тренерскую карьеру в 1994 году. В 2001 году стал тренировать «Били Тигржи», с которым пробился в Экстралигу. Потом работал с «Ческе Будеёвице», после трёх сезонов в клубе был назначен ассистентом Владимира Ружички в сборной Чехии. Со сборной завоевал золотую медаль чемпионата мира 2010 года. После этого работал с «Пардубице» и «Спартой». Летом 2016 года Яндач стал главным тренером сборной Чехии, завоевав с ней четвёртое место на ОИ-2018.
- 5 февраля 2020
-
19:52
-
19:28
-
19:17
-
18:54
-
18:33
-
18:19
-
18:06
-
17:39
-
17:31
-
17:11
-
16:59
-
16:25
-
16:22
-
16:00
-
15:45
-
15:27
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:37
-
13:25
-
13:20
-
13:05
-
12:52
-
12:40
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:50