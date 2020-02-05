Экс-тренер «Металлурга» Яндач нашёл работу через четыре месяца после увольнения

Известный специалист Йозеф Яндач перешёл на работу в чешский хоккейный клуб «Спарта», информирует официальный сайт команды. Яндач будет работать в тандеме с Мирославом Горжавой.



6 октября 2019 года 51-летний Яндач был уволен из магнитогорского «Металлурга». Специалист отработал в Магнитогорске год с небольшим.



Яндач начал тренерскую карьеру в 1994 году. В 2001 году стал тренировать «Били Тигржи», с которым пробился в Экстралигу. Потом работал с «Ческе Будеёвице», после трёх сезонов в клубе был назначен ассистентом Владимира Ружички в сборной Чехии. Со сборной завоевал золотую медаль чемпионата мира 2010 года. После этого работал с «Пардубице» и «Спартой». Летом 2016 года Яндач стал главным тренером сборной Чехии, завоевав с ней четвёртое место на ОИ-2018.

Яндач: я тяжело заболел. Нужен отдых, покой, реабилитация