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Экс-тренер «Металлурга» Яндач нашёл работу через четыре месяца после увольнения

Экс-тренер «Металлурга» Яндач нашёл работу через четыре месяца после увольнения
Хоккей / Прочие 0

Известный специалист Йозеф Яндач перешёл на работу в чешский хоккейный клуб «Спарта», информирует официальный сайт команды. Яндач будет работать в тандеме с Мирославом Горжавой.

6 октября 2019 года 51-летний Яндач был уволен из магнитогорского «Металлурга». Специалист отработал в Магнитогорске год с небольшим.

Яндач начал тренерскую карьеру в 1994 году. В 2001 году стал тренировать «Били Тигржи», с которым пробился в Экстралигу. Потом работал с «Ческе Будеёвице», после трёх сезонов в клубе был назначен ассистентом Владимира Ружички в сборной Чехии. Со сборной завоевал золотую медаль чемпионата мира 2010 года. После этого работал с «Пардубице» и «Спартой». Летом 2016 года Яндач стал главным тренером сборной Чехии, завоевав с ней четвёртое место на ОИ-2018.

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