Кудашов: финны всегда играют в одну систему, какой бы ни был состав
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча с командой Финляндии на Евротуре. Встреча сборных России и Филяндии состоится завтра, 6 февраля, начало матча — в 19:30 мск.
Календарь Еврохоккейтура
«Состав у нас молодой, злой и быстрый. Соответственно, рассчитываем такой же хоккей показать. Молодые ребята – это энергия. Готовимся к финнам, хорошо провели первую тренировку. В составе, конечно, прежде всего отталкиваемся от сочетаний в клубе. Финны, какой бы ни был состав, всегда играют в одну систему. Последний чемпионат мира, где они выиграли золото, тому подтверждение. Они всегда играют в одном ключе, играют системно и агрессивно», — приводит слова Кудашова РИА «Новости».
«Надо упрятать самолюбие». Сборная России готова побеждать даже молодёжью
Команда Алексея Кудашова, усиленная Валерием Брагиным, отправилась на третий этап Евротура в экспериментальном составе.
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
19:52
-
19:28
-
19:17
-
18:54
-
18:33
-
18:19
-
18:06
-
17:39
-
17:31
-
17:11
-
16:59
-
16:25
-
16:22
-
16:00
-
15:45
-
15:27
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:37
-
13:25
-
13:20
-
13:05
-
12:52
-
12:40
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:50
Партнерский контент