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Кудашов: финны всегда играют в одну систему, какой бы ни был состав

Кудашов: финны всегда играют в одну систему, какой бы ни был состав
Хоккей / Евротур 0

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча с командой Финляндии на Евротуре. Встреча сборных России и Филяндии состоится завтра, 6 февраля, начало матча — в 19:30 мск.

Календарь Еврохоккейтура

«Состав у нас молодой, злой и быстрый. Соответственно, рассчитываем такой же хоккей показать. Молодые ребята – это энергия. Готовимся к финнам, хорошо провели первую тренировку. В составе, конечно, прежде всего отталкиваемся от сочетаний в клубе. Финны, какой бы ни был состав, всегда играют в одну систему. Последний чемпионат мира, где они выиграли золото, тому подтверждение. Они всегда играют в одном ключе, играют системно и агрессивно», — приводит слова Кудашова РИА «Новости».

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Команда Алексея Кудашова, усиленная Валерием Брагиным, отправилась на третий этап Евротура в экспериментальном составе.
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