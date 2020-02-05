Даути — о хет-трике Овечкина: это сильно расстраивает

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути после проигрыша (2:4) в матче с «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал игру капитана «столичных» Александра Овечкина, сделавшего хет-трик. Российский форвард оформил натуральный хет-трик за 4,5 минуты в конце третьего периода. 34-летний нападающий оформил четвёртый хет-трик в нынешнем сезоне, что является личным рекордом.



«Мы на 55 минут выключили из игры лучшего с отрывом снайпера нашего поколения, а затем позволили ему забить трижды за пять минут. Это сильно расстраивает», — приводит слова Даути официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, Овечкин стал пятым россиянином в истории НХЛ, сделавшим четыре хет-трика за один сезон. Национальный рекорд принадлежит Александру Могильному — 7 (сезон-1992/1993), по четыре хет-трика на счету Александра Сёмина (2010/2011), Алексея Ковалёва (2000/2001) и Павла Буре (1999/2000, 2000/2001).

Овечкина не остановить! Какие ещё рекорды покорятся русскому снайперу в этом сезоне Грядущие 700 голов – это лишь верхушка айсберга.