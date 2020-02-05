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Генменеджер «Миннесоты»: у Капризова невероятный талант, хочу видеть его в составе

Генменеджер «Миннесоты»: у Капризова невероятный талант, хочу видеть его в составе
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился мнением о возможном переходе в команду нападающего Кирилла Капризова, который сейчас выступает за московский ЦСКА.

«С оптимизмом ли я смотрю на возможность перехода Капризова в «Миннесоту» этим летом? Оптимизм у меня есть, и Капризов однозначно является игроком, которого я бы хотел видеть в составе. Какой у него потенциал? Я бы не хотел сразу навешивать на него ярлык, потому что НХЛ — хорошая лига. Капризов — хороший хоккеист, и у него будет период адаптации, однако он обладает невероятным талантом и большими способностями.

Последний год контракта Будро? Считаю, что Брюс Будро хорошо работает. Мы с ним разговариваем. Я понимаю ситуацию, в которой он находится. Он делает хорошую работу. Ему непросто. Но мы создали хорошие рабочие и личные отношения, так что меня устраивает его положение», — цитирует Герина официальный сайт НХЛ.

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