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Бучневич отдал голевую передачу в матче с «Торонто»

Бучневич отдал голевую передачу в матче с «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». На момент написания новости завершился первый период, счёт 3:1 в пользу «Рейнджерс».

Российский нападающий «Нью-Йорка» Павел Бучневич отдал голевую передачу, благодаря которой третью шайбу в матче забросил Крис Крайдер. Для Бучневича это 19-й ассист в текущем розыгрыше НХЛ, также на его счету 10 шайб и 28 очков.

В данный момент «Нью-Йорк Рейнджерс» идёт на 12-м месте в Восточной конференции, Торонто — 10-й.

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