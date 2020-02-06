Бучневич отдал голевую передачу в матче с «Торонто»
На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». На момент написания новости завершился первый период, счёт 3:1 в пользу «Рейнджерс».
Российский нападающий «Нью-Йорка» Павел Бучневич отдал голевую передачу, благодаря которой третью шайбу в матче забросил Крис Крайдер. Для Бучневича это 19-й ассист в текущем розыгрыше НХЛ, также на его счету 10 шайб и 28 очков.
В данный момент «Нью-Йорк Рейнджерс» идёт на 12-м месте в Восточной конференции, Торонто — 10-й.
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